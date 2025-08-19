Taha Akgül: Toplamda 2 bin 250 sporcumuz kamplardan faydalandı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk Güreşi Medya Buluşması kapsamında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Federasyon başkanı seçildikten sonraki 7 ayda 12-13 farklı uluslararası turnuvaya sporcu gönderdiklerini aktaran Akgül, sporcuların lisans çıkartma yaşını da 11'den 8'e düşürdüklerini ifade etti.

Başkan Akgül, "A Milli Takım dahil 13 tane uluslararası turnuvaya, yurt dışına turnuvaya gittik. Onun dışında 12 ayrı ilde 12 tane kampımız yapıldı. Bunun içerisinde minikler yani U15, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler var. Hepsinin üçer üçer, farklı şehirde, farklı yerlerde aynı anda kamplarını yaptırdık. Toplamda 2 bin 250 sporcumuz şu ana kadar kamplardan faydalandı. Bu sayı geçen seneye göre hemen hemen bir 10 katı düzeyde ki bu olması gereken, yapmamız gereken asli bir görev, asli bir iş. Biz bunu marifet diye anlatmıyoruz ama önemli bir sayı. Sivas'ta bir Türkiye Şampiyonası yaptık. Bizim için aslında altyapının bir miladıydı orası. Oraya çok değer veriyoruz ve orayı seneye ikinci büyük güreş festivali adı altında çıkacağız inşallah. Çünkü bizim oradaki amacımız çocuklarımızı müsabık yapmak değil, onların madalyası değil. Onlara bu işin aidiyetini oluşturmak, ailelere aidiyetini oluşturmak ve güreşin içerisinde kalmalarını sağlamak" diye konuştu.