DHA

Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturmasında, 3 polisin 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alındı.

DHA'nın haberine göre, Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 günü, basın açıklaması yaptığı sırada PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Olay sırasında silahlarını kullandıkları kameralara yansıyan 3 polis, güvenlik gerekçesiyle başka illere tayin edildi. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 ve 10 Ocak günleri, 3 polisin 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerini aldı. Şüpheli polislerden 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, biri de savcılığa gelerek ifade verdi.

'OLAY ESNASINDA TAHİR ELÇİ'Yİ GÖRMEDİM'

İfadesi alınan ve olay sırasında yaralanan şüpheli polislerden S.T., suçlamaları kabul etmedi. Olay anında atış menzilinde kimsenin olmadığını, silah seslerini duyduktan bir dakika sonra önünden bir kişinin geçtiğini anlatan S.T., "Bu şahsa ateş etmeye başladım. Hemen arkasından bir şahıs daha geçti. Ben bu şahsa da ateş etmeye başladım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 el ateş ettim. Şahıs beni geçtikten sonra arkası dönük vaziyette bana bir el ateş etti. Sol karın boşluğumdan yaralandım. Yaralandıktan sonra herhangi bir şekilde ateş etmedim. Ben olay esnasında Tahir Elçi´yi görmedim. Bulunduğum konum itibariyle Dört Ayaklı Minare'yi bile göremiyordum. Olay anında ateş ederken atış menzilimde kimse yoktu. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Tahir Elçi'yi ben öldürmedim. Olay anında teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş ettim" dedi.

'TAHİR ELÇİ BENİM ATIŞ MENZİLİMDE DEĞİLDİ'

Şüpheli polis memuru F.T. de Tahir Elçi'ye ateş etmediğini ve vurulma anını görmediğini söyledi. Tahir Elçi'nin kendi atış menzilinde olmadığını savunan F.T. ifadesinde şunları söyledi: "Tahir Elçi'nin vurulma anını görmedim. Tahir Elçi'ye ben ateş etmedim. Tahir Elçi benim atış menzilimde değildi. Kimin vurduğunu bilmiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum. Sur içinden bizim bulunduğumuz gruba doğru silah sesleri gelmekteydi. Sonradan yaptığımız tespitlerde buralarda hendekler olduğunu gördük. Ben bu olayın teröristler tarafından planlandığını düşünüyorum. Olay yerinde kimlik tespiti yapılan teröristlerin siyasi ve askeri eğitim aldıklarını biliyorduk. Tahminim suikast için oraya gelmişlerdi."

'BEN VURULMA ANINI GÖRMEDİM'

M.S. ise, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Ben vurulma anını görmedim. Ben ve diğer emniyet mensubu arkadaşlar, elinde silah tutan şahsa doğru ateş ettik. Öndeki şahsa ben ateş etmedim. Diğer emniyet mensubu arkadaşların öndeki şahsa ateş edip etmediklerini görmedim. Zira öndeki şahsın elinde silah görmedim. Tahir Elçi'yi vuran kişi ya da kişileri bilmiyorum. Ben olay anında silahlı şahsı durdurmak için ateş ettim. Tahir Elçi'yi ben vurmadım, suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.