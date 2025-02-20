Tahkim Kurulu'ndan Burak Yılmaz'ın cezasına indirim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın 2 maç men cezasında indirime gitti.

TFF'nin açıklamasına göre genç antrenöre takdiri indirim uygulanarak ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle verilen 2 maç men cezası 1 maça, 117 bin lira para cezası da 58 bin 500 liraya düşürüldü.

Burak Yılmaz, cezasının bir müsabakaya indirilmesiyle Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor maçında takımının başında yer alabilecek.