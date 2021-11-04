Zihinsel engelliyi döverek öldürdüler! İşte cezası! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde, 2018 yılında, edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) çocuk parkında dolaştığı sırada, parkta alkol aldıkları öne sürülen 18 yaşından küçük 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası 3 şüpheli, kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia ettikleri Aydaş’ı darp ederek olay yerinden kaçtı.

22 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Aydaş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydaş, hastanede 22 gün süren tedavisi sonrasında yaşamını yitirdi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya karıştığı belirlenen Efecan Ö., Sezgin D. ve Gürkan V., polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrası 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İKİ SANIĞA 10'AR YIL HAPİS, BİRİNE BERAAT

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları, dava sürecinde tutuklanan sanıklar Efecan Ö. ve Sezgin D. hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin kim tarafından meydana getirildiği tespit edilemediğinden tutuklular Efecan Ö. ve Sezgin D. hakkında 'haksız tahrik indirimi uygulanmasına' karar vererek, sanıkların ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını hükmetti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT KARARI

Heyet, tutuksuz sanık Gürkan K.'nin ise Faruk Aydaş'ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.