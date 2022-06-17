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Öğrencilerin 'takdir' hediyesi lahmacun

Karneler gününde ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Antalya'da bir restoranda takdir belgesi alan öğrencilere bedava lahmacun dağıtıldı. 14 yıldır yapılan bir haftalık uygulamanın ilk günü 1000 öğrenciye lahmacun ikram edildi.  

Son dakika: 'Takdir' alana bedava lahmacun ikram etti
DHA

Muratpaşa ilçesinde bir restoranın işletmecileri, 14 yıldır karne günleri yaptığı kampanyayla öğrencilerin gönlünü kazandı.

DHA'nın haberine göre işletmeciler, karne gününde takdir belgesi alan öğrencilere lahmacun, teşekkür belgesi alan öğrencilere lavaş hediye edileceğini astığı afişle duyurdu.

Takdir belgesi alan çok sayıda öğrenci restorana gelerek, lahmacun yedi. 1 hafta sürecek kampanyanın ilk gününde karnesini alan yaklaşık 1000 öğrenciye lahmacun dağıtıldı.

İşletme sahibi Salih Yılmaz, "Eğitime destek kampanyamızın 14'üncü yılındayız. Amacımız çocukların eğitimde verdikleri emeğin karşılığı olduğunu anlatabilmek. Takdir sevincini, başarısını paylaşmak ve onları motive etmek. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Lahmacun almaya gelen Veli Çiçek, "İkinci sınıftan itibaren her karne günü geliyorum. Takdir belgemle lahmacun hediyemi alıyorum" derken Hümeyra Taç da "Lahmacun yemek güzel bir keyif. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Karnesindeki notların 1 puan eksik olması nedeniyle takdir alamadığını anlatan Mehmet Efe Turan, "Sınıf arkadaşlarımı başarısından dolayı kutluyorum. Takdiri kaçırdım ama lahmacun hediye edildiği için çok mutluyum" dedi.

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