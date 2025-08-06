Takımların Süper Lig kariyeri!

Süper Lig'de 68. sezon öncesi takımların lig tarihindeki serüveni dikkat çekiyor. Lige Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, yeniden lige yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu sezon yarışın bir parçası olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Türk futbolunun köklü ekipleri Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yeniden en üst ligde mücadele etmeye hazırlanırken eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, takımların son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Özbek

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Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Rams Park (53 bin 978)

Sezon: 68. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez)

En kötü derecesi: 13.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu, MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe:

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert Kulüp başkanı: Ali Koç Teknik direktör: Jose Mourinho Stadı: Chobani (47 bin 430) Sezon: 68. sezonu En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez) En kötü derecesi: 10. En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray) En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor) Beşiktaş: Kuruluş yılı: 1903 Renkleri: Siyah-beyaz Kulüp başkanı: Serdal Adalı REKLAM Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjaer Stadı: Tüpraş (42 bin 445) Sezon: 68. sezonu En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez) En kötü derecesi: 11. (2 kez) En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor) En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor) En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe) Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi. Trabzonspor: Kuruluş yılı: 1967 Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan Teknik direktör: Fatih Tekke Stadı: Papara Park (40 bin 980) Sezon: 52. sezonu En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez) En kötü derecesi: 14. En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa) En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor) REKLAM En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor) Gençlerbirliği: Kuruluş yılı: 1923 Renkleri: Kırmızı-siyah Kulüp başkanı: Osman Sungur Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu Stadı: Eryaman (20 bin) Sezon: 47. sezonu En iyi derecesi: 3. (2 kez) En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor, Galatasaray) En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor) Samsunspor: Kuruluş yılı: 1965 Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım Teknik direktör: Thomas Reis Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 303)

Sezon: 33. sezonu En iyi derecesi: 3. (3 kez) En kötü derecesi: 7 kez küme düştü. En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor) REKLAM En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe) En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi) Göztepe: Kuruluş yılı: 1925 Renkleri: Sarı-kırmızı Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen Teknik direktör: Stanimir Stoilov Stadı: Gürsel Aksel (20 bin 756) Sezon: 32. sezonu En iyi derecesi: 3. En kötü derecesi: 6 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor) En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş) Antalyaspor: Kuruluş yılı: 1966 Renkleri: Kırmızı-beyaz Kulüp başkanı: Rıza Perçin Teknik direktör: Emre Belözoğlu Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307) Sezon: 30. sezonu En iyi derecesi: 5. En kötü derecesi: 5 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor) En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)

REKLAM En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor) Kayserispor: Kuruluş yılı: 1966 Renkleri: Sarı-kırmızı Kulüp başkanı: Nurettin Açıkalın Teknik direktör: Markus Gisdol Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864) Sezon: 30. sezonu En iyi derecesi: 5. (4 kez) En kötü derecesi: 6 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor, Hatayspor) En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe) En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor) Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti. Konyaspor: Kuruluş yılı: 1922 Renkleri: Yeşil-beyaz Kulüp başkanı: Ömer Atiker Teknik direktör: Recep Uçar Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600) REKLAM Sezon: 25. sezonu En iyi derecesi: 3. (İki kez) En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor) En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa) Çaykur Rizespor: Kuruluş yılı: 1953 Renkleri: Mavi-yeşil Kulüp başkanı: İbrahim Turgut Teknik direktör: İlhan Palut Stadı: Çaykur Didi (14 bin 850) Sezon: 24. sezonu En iyi derecesi: 5. En kötü derecesi: 6 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş) En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor) Kasımpaşa: Kuruluş yılı: 1921 Renkleri: Lacivert-beyaz Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç REKLAM Teknik direktör: Şota Arveladze Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797) Sezon: 22. sezonu En iyi derecesi: 5. En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu) En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor) En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

Kocaelispor: Kuruluş yılı: 1966 Renkleri: Yeşil-siyah Kulüp başkanı: Recep Durul Teknik direktör: Selçuk İnan Stadı: Kocaeli (34 bin 829) Sezon: 21. sezonu En iyi derecesi: 4. En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay) En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş) En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor) İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor): REKLAM Kuruluş yılı: 1990/2014 Renkleri: Turuncu-lacivert Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ Teknik direktör: Çağdaş Atan Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067) Sezon: 18. sezonu En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez) En kötü derecesi: 1 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor) En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray) En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor) Fatih Karagümrük: Kuruluş yılı: 1926 Renkleri: Kırmızı-siyah Kulüp başkanı: Süleyman Hurma Teknik direktör: Marcel Licka

Stadı: Atatürk Olimpiyat (77 bin 563) Sezon: 11. sezonu En iyi derecesi: 8. (3 kez) En kötü derecesi: 3 kez küme düştü En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor) En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray, Trabzonspor), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor) REKLAM En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 5-4 (Fenerbahçe), 4-3 (Yeni Malatyaspor), 3-4 (Kasımpaşa), 4-3 (Sivasspor) Corendon Alanyaspor: Kuruluş yılı: 1948 Renkleri: Turuncu-yeşil Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu Teknik direktör: Joao Pereira Stadı: Gain Park (9 bin 784) Sezon: 10. sezonu En iyi derecesi: 5. (2 kez) En kötü derecesi: 15. En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor) En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray) En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir) Gaziantep FK: Kuruluş yılı: 1988 Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah Kulüp başkanı: Memik Yılmaz Teknik direktör: İsmet Taşdemir Stadı: Kalyon (30 bin 320) Sezon: 7. sezonu En iyi derecesi: 8. En kötü derecesi: 15.