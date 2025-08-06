Takımların Süper Lig kariyeri!
Süper Lig'in 67 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, yeniden lige yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu sezon yarışın bir parçası olacak.
Süper Lig'de 68. sezon öncesi takımların lig tarihindeki serüveni dikkat çekiyor. Lige Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, yeniden lige yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu sezon yarışın bir parçası olacak.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Türk futbolunun köklü ekipleri Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yeniden en üst ligde mücadele etmeye hazırlanırken eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, takımların son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Özbek
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Rams Park (53 bin 978)
Sezon: 68. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez)
En kötü derecesi: 13.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu, MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
Fenerbahçe:
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Jose Mourinho
Stadı: Chobani (47 bin 430)
Sezon: 68. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
Beşiktaş:
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Serdal Adalı
Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Stadı: Tüpraş (42 bin 445)
Sezon: 68. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.
Trabzonspor:
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan
Teknik direktör: Fatih Tekke
Stadı: Papara Park (40 bin 980)
Sezon: 52. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
Gençlerbirliği:
Kuruluş yılı: 1923
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Osman Sungur
Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu
Stadı: Eryaman (20 bin)
Sezon: 47. sezonu
En iyi derecesi: 3. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor, Galatasaray)
En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)
Samsunspor:
Kuruluş yılı: 1965
Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah
Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım
Teknik direktör: Thomas Reis
Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 303)
Sezon: 33. sezonu
En iyi derecesi: 3. (3 kez)
En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)
Göztepe:
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen
Teknik direktör: Stanimir Stoilov
Stadı: Gürsel Aksel (20 bin 756)
Sezon: 32. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
Antalyaspor:
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Rıza Perçin
Teknik direktör: Emre Belözoğlu
Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307)
Sezon: 30. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
Kayserispor:
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Nurettin Açıkalın
Teknik direktör: Markus Gisdol
Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)
Sezon: 30. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor, Hatayspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)
Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.
Konyaspor:
Kuruluş yılı: 1922
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Ömer Atiker
Teknik direktör: Recep Uçar
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600)
Sezon: 25. sezonu
En iyi derecesi: 3. (İki kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)
Çaykur Rizespor:
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: İbrahim Turgut
Teknik direktör: İlhan Palut
Stadı: Çaykur Didi (14 bin 850)
Sezon: 24. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
Kasımpaşa:
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç
Teknik direktör: Şota Arveladze
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)
Sezon: 22. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)
Kocaelispor:
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Yeşil-siyah
Kulüp başkanı: Recep Durul
Teknik direktör: Selçuk İnan
Stadı: Kocaeli (34 bin 829)
Sezon: 21. sezonu
En iyi derecesi: 4.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay)
En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor)
İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor):
Kuruluş yılı: 1990/2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Çağdaş Atan
Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067)
Sezon: 18. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor)
Fatih Karagümrük:
Kuruluş yılı: 1926
Renkleri: Kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Süleyman Hurma
Teknik direktör: Marcel Licka
Stadı: Atatürk Olimpiyat (77 bin 563)
Sezon: 11. sezonu
En iyi derecesi: 8. (3 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray, Trabzonspor), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)
En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 5-4 (Fenerbahçe), 4-3 (Yeni Malatyaspor), 3-4 (Kasımpaşa), 4-3 (Sivasspor)
Corendon Alanyaspor:
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Joao Pereira
Stadı: Gain Park (9 bin 784)
Sezon: 10. sezonu
En iyi derecesi: 5. (2 kez)
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir)
Gaziantep FK:
Kuruluş yılı: 1988
Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah
Kulüp başkanı: Memik Yılmaz
Teknik direktör: İsmet Taşdemir
Stadı: Kalyon (30 bin 320)
Sezon: 7. sezonu
En iyi derecesi: 8.
En kötü derecesi: 15.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)
Eyüpspor:
Kuruluş yılı: 1919
Renkleri: Eflatun-sarı
Kulüp başkanı: Murat Özkaya
Teknik direktör: Selçuk Şahin
Stadı: Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)
Sezon: 2. sezonu
En iyi derecesi: 6.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray)
En gollü maçı: 1-5 (Galatasaray), 6-0 (Adana Demirspor)