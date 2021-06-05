Takip 3: Son Karşılaşma oyuncuları kimler? Takip 3: Son Karşılaşma konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Liam Neeson'ın başrolünü üstlendiği Takip 3: Son Karşılaşma ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA OYUNCULARI

Aksiyon ve gerilim sinemasının usta aktörü Liam Neeson'ın başrolü üstlendiği Taken üçlemesinin son halkası olan filmin yönetmenliğini Olivier Megaton sürdürürken, senaristler ise Luc Besson ve Robert Mark Kamen. Filmde Nelson'a eşlik eden isimlerse Forest Whitaker, Sam Spruell, Dougray Scott, Dylan Bruno, Maggie Grace ve Judi Beecher...

TAKİP 3 : SON KARŞILAŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır...