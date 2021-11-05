Taklit e-posta adresleriyle vurgun yaptılar! 0:00 / 0:00

DHA

Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları kendilerine gönderilen IBAN hesabına aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği ile ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı. Yapılan araştırmalar sonucu IBAN hesabının Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı.

Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

5 AY BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Şebekenin Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje (21), Onuebuchi Samson Anslem (21), Daniel Chima Oputa (26), Mali uyruklu Katimi Berthe (27) ile Ahmet Koyuncu (27) ve Rumeysa Aslan'dan (25) oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek, birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığını ortaya çıktı.

KAMP MASRAFLARINI İSTEDİLER

Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçtiği ve ülkenin milli takımının kamp masrafı olan 64 bin euroyu gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi.

Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Adana, Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Gözaltına alınıp Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.