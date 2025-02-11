Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladı! İşte 11 Şubat taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda güncellenen taklit ve tağşiş listesine birçok firma daha eklendi. İşte, 11 Şubat 2025 taklit ve tağşiş listesi son hali...
Giriş: 11.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:06
1
Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş ve taklit listesini güncellemeye devam ediyor. Yapılan son denetimler firmaların, "tohum yağı karıştırması, kanatlı et eklenmesi, yağ oranının düşük olması" gibi birçok usulsüzlüğü ortaya çıkardı. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...
2
3
4
5
6