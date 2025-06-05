Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan analiz ve kontroller sonucunda, bazı firmaların ürünlerinde taklit ve tağşişe başvurduğu tespit edildi. Etiket bilgileri ile içeriklerin uyuşmaması, yasaklı maddelerin kullanımı ve yanıltıcı beyanlar gibi ciddi uygunsuzluklar belirlenen ürünler, sorumlu firmalarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 5 Haziran 2025 itibarıyla açıklanan en güncel taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi…