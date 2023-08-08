İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam!
İstanbul taksi indi bindi ve açılış ücretleri, 16 milyondan fazla İstanbul sakininin gündeminde yer alıyor. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında toplu ulaşıma, okul servis ücretlerine ve taksi ücretlerine zam yapıldı. İşte 2023 İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretleri zammında son durum...
İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretleri, 8 Ağustos Salı günü olağanüstü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı ile gündeme geldi. Taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamlarının ele alındığı toplantının ardından taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam geldi. İşte 2023 İstanbul'da taksi indi bindi ücreti...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.
Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
2023 GÜNCEL İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ
UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.