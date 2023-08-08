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        Haberler Gündem Taksi indi bindi ücretine zam! 2023 İstanbul'da taksi açılış ve indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi?

        İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam!

        İstanbul taksi indi bindi ve açılış ücretleri, 16 milyondan fazla İstanbul sakininin gündeminde yer alıyor. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında toplu ulaşıma, okul servis ücretlerine ve taksi ücretlerine zam yapıldı. İşte 2023 İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretleri zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 19:28
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        İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretleri, 8 Ağustos Salı günü olağanüstü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı ile gündeme geldi. Taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamlarının ele alındığı toplantının ardından taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam geldi. İşte 2023 İstanbul'da taksi indi bindi ücreti...

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        İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.

        Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

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        2023 GÜNCEL İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ

        UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

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        İSTANBUL TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ZAM MI YAPILDI?

        Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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