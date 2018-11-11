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Taksiyi verdiği sürücü öldü
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Taksi sahibi araç içinde ölen kişiyi görünce şok oldu!

İstanbul Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bir taksi şoförü aracının içinde ölü bulundu. Olayı öğrenip taksisinin yanına gelen taksi sahibi, araç içerisinde tanımadığı bir kişiyi ölü olarak görünce şok oldu. Pazar günü çalışması gereken taksiciyi arayan taksi sahibi, "Bana sormadan nasıl arabayı bir başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin?" diye tepki gösterdi

11.11.2018 - 14:54 | Güncelleme: DHA

İstanbul Beyoğlu'daki, Refik Saydam Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre 34 TEP 86 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan taksiyi kullanan Şeref Hamamcı (66), Fatih istikametinde seyir halindeyken rahatsızlandı. Aracı yol kenarına park eden Hamamcı, otomobilin arka koltuğuna uzandı. O sırada yoldan geçen bir sürücü otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görerek yardım etmek için otomobilin yanına geldi.

TAKSİYİ EMANET ALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre taksi sürücüsünün ölmüş olabileceğinden şüphelenen kişi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri arka koltukta hareketsiz şekilde yatan sürücü Hamamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yoldan geçen bir taksici ise aracın çalıştığı taksi durağını arayarak arkadaşlarını bilgilendirdi.

"ADAM ARABANIN İÇİNDE YATIYOR"

Olayı haber alıp gelen taksi sahibi Ümit Şentürk ise taksinin içerisinde yatan kişiyi görünce büyük şok yaşadı. Taksisinin içinde hayatını kaybeden sürücüyü tanımıyordu. Bunun üzerine Şentürk pazar günü çalışan taksi şoförü Alaattin Öztürk'ü aradı. Öztürk ise uykusuz olduğunu ve yerine başka bir arkadaşının çalıştığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Şentürk, "Adam arabanın içerisinde yatıyor. Sen bana sormadan nasıl arabayı başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin" diye Alaattin Öztürk'e tepki gösterdi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Şeref Hamamcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 34 saniye önce
    Ekmek kavgası... Allah rahmet eylesin
  • Misafir 6 dakika önce
    allah rahmet eylesin
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