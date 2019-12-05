Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, taksici Nihat Elçi'yi öldüren sanık Mehmet Ayçiçek hakkında istenen ceza belli oldu. Yarın hakim karşısına çıkacak sanık hakkında Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SİLAH VE MERMİ SATIN ALDI

İddianamede, sanık Mehmet Ayçiçek'in, ablasına çok miktarda borç bıraktığını öne sürdüğü eski eniştesini öldürmeye karar verdiği iddia edildi. İddiaya göre, bu amaçla Mehmet Ayçiçek, kurusıkıdan dönüştürme bir tabanca, iki şarjör ve 53 mermi satın aldı. Olay günü yanına ayrıca mont, spor çanta ve eldiven de aldı. Tabanca ile metrobüse binemeyeceğini düşünen Mehmet Ayçiçek, bu nedenle taksi gasp etmeye karar verdi. İki kere taksiye bindi ve ardından ücretini ödeyerek taksilerden indi. Son olarak öldürülen Nihat Elçi’nin kullandığı taksiye bindi.

TAKSİCİYİ BAŞINDAN VURDU

Bayrampaşa civarında Nihat Elçi'ye sağ tarafta durmasını söyledi. Bu sırada Elçi'nin başına bir el ateş etti. Sanık Mehmet Ayçiçek, araçta mermi çekirdeğini arada ama bulamadı. Maktule ait cep telefonu ve cüzdanını aldı. Karşı taraftan gelen bir aracın olayı görmesi üzerine taksiyi almadan olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Cinayete taksiciler büyük tepki gösterdi

AKRABALARI İHBAR ETTİ

Kameraların olmadığı yerlerden gitti. Maktule ait telefonu ve cüzdanı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin duvarındaki demir korkulukların oraya bıraktı. Üzerini değiştirdi ve tanınmamak için bere taktı. Ardından silahı da denize attı. Daha sonra Ankara'ya gitti. Akrabalarının ihbarı üzerine yakalanan sanık suçlamaları kabul etti. Gösterdiği yerlerde telefon cüzdan ve tabanca ele geçirildi.

DAVA AÇILDI HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık soruşturmayı tamamladı. Geçtiğimiz eylül ayında sanık Mehmet Ayçiçek hakkında "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek yada yakalanmamak amacıyla öldürme, gece vakti silahla yağma ve ruhsatsız silah" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Hakkında dava açılan Mehmet Ayçiçek, yarın Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.