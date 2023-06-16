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Taksiciden akılalmaz sözler: Ambulansı çek ben geçeceğim!

İstanbul Beşiktaş’ta 60 yaşındaki hastaya müdahaleye giden 112 acil ekibini, aynı sokağa giren taksi şoförü tehdit etti, sözlü tacizde bulundu. Habertürk'ten Yalın Onat Ergör'ün haberi..

İstanbul'da taksici, 112 acil ambulansına müdahale etti! - Güncel haberler
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Habertürk TV

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ta yaşayan 60 yaşındaki bir kişinin vital değerleri düştüğü için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Paramedik Metin Topuz’un sürücüsü olduğu ambulans, hastanın olduğu sokağa gitti. Sağlık ekibi, hastaya müdahale için yukarı çıktı.

Metin Topuz ise ambulansın içerisinde her an gitmeye hazır halde bekliyordu. Bu sırada bir taksici ambulansın olduğu yere geldi. Bir süre bekledi, ardından aracından indi ambulansın yanına gitti. Taksici ambulans şoföründen akılalmaz bir istekte bulundu, ambulansın kendisine yol vermesini istedi. Ambulans şoförü de bu isteğini hastayı beklediğini söyleyip kabul etmedi.

“BABANIZIN YOLU DEĞİL ÇEK ARACI CANIMI SIKMA”

Taksi şoförü talebi reddedilince ambulansa vurdu, ambulans şoförünü "Burası babanızın yolu değil, bu aracı buradan çek canımı sıkma, canımı sıkarsan görürsün" şeklinde tehdit etti, sözlü tacizde bulundu.

AMBULANS ŞOFÖRÜ O SIRADA KAYITTAYDI

Ambulans şoförü yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Videoda taksi şoförünün "Yolu kapatamazsın senin hakkın yok. Yol vereceksin, senin babanın yolu değil burası, canımı sıkmayın benim canımı sıkarsan görürsün" şeklinde konuştuğu duyuluyor. Taksici "Şu an alacaksın geri arabayı canımı sıkma, almıyorsun hasta falan sen" dedi. Kamera kaydına alındığını fark eden taksici olay yerini taksisine binerek terk etti. Hasta sorunsuz şekilde hastaneye yetiştirildi.

“O BENİMLE TARTIŞIRKEN BENİM SEDYEYİ HAZIRLAMAM GEREKİYORDU”

O geceyi anlatan ambulans şoförü paramedik Metin Topuz “Beşiktaş’a hasta almaya gittik. Saat gece 11’di, hastanın vitalleri, yani değerleri düşüktü. Ekip arkadaşlarım yukarıdaydı, taksici yanımıza yanaştı, ‘Bu aracı buraya çekemezsin, bu aracı buradan kaldır, senin hastan yok’ dedi. Ben de ‘Hastam var, aşağı indirilecek birazdan’ dedim. Taksici de ‘Hayır inmeyecek sen bu aracı buradan kaldıracaksın, yol vereceksin’ dedi. Ben bunlar olurken diğer sedyeyi hazırlamam gerekiyordu” dedi.

“BİZ ORAYA CAN KURTARMAYA GİTTİK, ONUN DAHA ÖNEMLİ NE İŞİ OLABİLİR?”

Metin Topuz “Bayağı bir tehdit etti. Video kaydını kapattığımızda da tartışmaya devam ettik. Ben sokaklar dar olduğundan dolayı mecburen orada beklemem lazımdı. Bu arada taksici sen niye buraya çektin diye araca da vurdu. Ben tartışma büyüsün istemedim. Fiziksel olarak bize saldırmadı ama bu söylediklerini biz hiç hak etmiyoruz. Yaklaşık 10 dakika yukarıda müdahale yapıldı, bizim için her saniye çok önemli. Biz zamanla yarışıyoruz. Benim ileri-geri alma zorunluluğum yok, biz o an hastaya gittik, onun ne kadar önemli işi olabilir ki? Bizden daha önemli bir işi olabilir mi. Sadece müşteriyi alıp getirecek, biz oraya can kurtarmaya gittik. Ondan başka önemli bir şey olamaz” diye konuştu.

O SOKAKTA İLK DEĞİLMİŞ

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir kişi “Buralarda trafik hep karışık. Özellikle akşama doğru iyice karışıyor. Bir taksici çekici aldı, ambulansa saldırmaya çalıştı. Buralarda bu tarz olaylar çok oluyor, bıktık usandık” dedi.

“AMBULANSIN O AN DOKUNULMAZ OLMASI GEREKİYOR”

Paramedik Derneği İstanbul İl Komisyonu Başkan Yardımcısı Uğur Coşar “İstanbul ve ülkemiz genelinde maalasef bu olayları sık sık yaşamaktayız. Kesinlikle ambulans o an dokunulmaz olmalı, ambulansın ileri geri yapması söz konusu bile olamaz, o anda hasta indirilmeye karar verilmiş olabilir. Yeri geliyor, sürücülerimiz de vakaya müdahalede yardımcı olabiliyor. Ambulans hastaya müdahale sırasında dokunulmaz olmalı, çünkü vakanın durumu, ekibin ne yaşadığı kesin değil. Öncelikle yol verme konusunda, yolu kapatmak zorunda kaldığımız durumlarda maalasef ki kötü niyet görebiliyoruz. Bu tarz problemlerin önüne geçmek için kesinlikle gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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