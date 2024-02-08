Ankara'da, iki taksi durağının çalışanları arasında 'yolcu alma' nedeniyle çıkan tartışma sonrası karşı grup, pompalı tüfekle diğer taksi durağını bastı. Olayda, tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı taksi durağı çalışanları arasında daha önce de yaşanan 'yolcu alma' tartışmaları bugün tekrar yaşandı.