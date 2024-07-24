Taksicinin kurnazlığı pahalıya patladı

İstanbul'u ziyaret eden bir turist, Galata Köprüsü'nden Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için bir taksiye binmek istedi. Cep telefonuyla kayıt da alan turist, taksiciye yaklaşarak Dolmabahçe'ye ne kadara gideceğini sordu. Taksi sürücüsü ise 600 liraya gideceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan turist, duruma isyan etti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 18 Temmuz 2023 tarihinde 34 TAZ 50 plakalı ticari taksinin sürücüsü H.Y., turist yolculardan 600 TL talep ettiği belirlendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra harekete geçen ekipler, sürücüyü kısa sürede tespit etti.