Taksicinin önünü kesip, infaz etti! 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförü başından vurarak öldürdü.

Taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T. (18), iddiaya göre şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.