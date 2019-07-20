Şikayetler üzerine düğmeye basıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen operasyon, bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşları gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği şikayetleri üzerine başlatıldı.

MESAİ TRAFİĞİNDE DENETİM

Uygulama mesai trafiğinin yoğun olduğu yerler ile alışveriş merkezi, hastane, lokanta, cafe vb. giriş-çıkışlarında gerçekleştirildi. 2 bin 660 noktada, 17 bin 438 personel ve 51 dedektör köpeğinin katılımı ile uygulama yapıldı.

Operasyonda 18 bin 640 ticari taksi denetlendi, 1.551 ticari taksi şoförüne para cezası uygulandı. 18 bin 640 ticari taksi denetlendi, 165 ticari taksi trafikten men edildi.

51 BİN 600 ŞAHIS SORGULANDI



Ayrıca ticari taksilere yönelik yapılan yol kontrollerinde 14 bin 4 araç denetledi, 801 araca işlem yapıldı. 9 aranan araç tespit edildi, 52 adet araç trafikten men edildi, 51 bin 600 şahıs sorgulandı.

Bu sorgulamalarda 110 aranan şahıs tespit edildi, 5’i narkotik madde bulundurmak ve satmak suçundan olmak üzere 32 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 19 şahıs gözaltına alındı, 2’si çocuk toplam 4 kayıp şahıs bulundu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 49 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 21,6 gr esrar, 0,9 gr bonzai, 1,5 metanfetamin, 26 gr captagon, 0,9 gr skunk ve 34 adet sentetik ecza ele geçirildi.