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Taksim'de dilendirilen yabancı uyruklu 26 çocuk, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Taksim Meydanı’nda dilendirilen 26 çocuk, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Çocukları dilendiren yabancı uyruklu 13 kişi ise gözaltına alındı.

Taksim'de dilendirilen yabancı uyruklu 26 çocuk, polis ekipleri tarafından kurtarıldı
İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, Taksim Meydanı’nda 18 yaşından küçük yabancı uyruklu çocukların dilendirildiğine yönelik bir ihbar geldi. İhbar üzerine yapılan denetimlerde çocukları dilendiren yabancı uyruklu 13 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, dilendirilen 26 çocuk kurtarıldı.

Kurtarılan çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kuruma yerleştirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında ise idari yönden sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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