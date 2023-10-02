Haberler Gündem Güncel Taksim'de korkunç olay! Çivili sopalar ve kırık şişelerle saldırdılar... - En son haberler

Taksim'de merdivenlerde oturan iki arkadaşa çivili sopa ve şişelerle saldırdılar İstanbul Beyoğlu'nda dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Taksim'de yaşanan olayda Yeliz Özcan ile Mehmet İbili adlı iki genç, gece kulübü çalışanları olduğu ifade edilen bazı kişilerin saldırısına uğradı. Çivili sopalar, zinci ve şişelerle darp edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki genç polise giderek şikayetçi oldu Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Taksim'de, iki gece kulübünün çalışanları, kapalı bir iş yeri önünde oturan Yeliz Özcan ile arkadaşı Mehmet İbili'yi 'Burada oturamazsınız' diyerek taciz ettikten sonra çivili sopa, zincir ve şişelerle darp etti.

2 Şurada Paylaş!







DHA'da yer alan habere göre çevredeki esnaf tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.