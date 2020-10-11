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Taksim’de iki yabancı grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı

Taksim’de yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri bıçağını çekerek diğer gruptan bir şahsı yaraladı

Taksim’de iki yabancı grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı
İHA

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada taraflardan biri diğer gruptan bir şahsı bacağından bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Ambulansa bindirilen yaralı çevre hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliyi Taksim Meydanı’nda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

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