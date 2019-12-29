Talat Atilla'nın avukatına silahlı saldırı

Twitter'dan olay görüntülerini paylaşan Atilla, "Mafya lideri Liceli M.'nin beni ve avukatım Murat Sultansu'yu ölümle tehdit etmesinin ardından bugün saat 03.00 civarında avukatım saldırıya uğradı. Saldırının ilk görüntüleri" ifadelerini kullanarak görüntüleri paylaştı.
Talat Atilla'nın avukatı Murat Sultansu, cep telefonundan arayan ve kendisi ile Atilla'yı ölümle tehdit eden Liceli M. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tehditte bulunduğu iddia edilen şüphelinin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 farklı soruşturmadan aranan Metin A. olduğunu belirlenmişti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
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