Talihsizlik peşlerini bırakmadı! 5 yıl sonra yine ölümle burun buruna

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, Karatay İlçesi Seyis Sokak'ta pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Yüzücü (79), yemek yaptıktan sonra mutfak tüpünü açık unuttu. Yaşlı kadın, eşi Mustafa Yüzücü (80) ile birlikte yemek yediği sırada mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

ENKAZ ALTINDAN KOMŞULARI ÇIKARDI

Patlamanın şiddetiyle evde büyük oranda göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan yaşlı çift, sesi duyan komşularının yardımıyla çöken duvarın altından çıkarıldı. Yüzücü çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"PATLAMA OLDU, NE OLDUĞUNU BİLE ANLAMADIM"

Olayı ufak tefek çiziklerle atlatan Şerife ve Mustafa Yüzücü taburcu edildi. Yaşlı çifti bir yakınları misafir etti. Şerife Yüzücü, olayın bir anda olduğunu belirterek, "Yemek yiyorduk. Bir patlama oldu. Ne olduğunu bile anlamadım. Bizi bu enkazın altından komşularımız çıkardı" dedi.