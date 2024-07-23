Talimata uymayan polislere suç duyurusu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in duruşma düzenini bozduğu için salondan çıkarılması talimatını yerine getirmediği gerekçesiyle 15 polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DHA'nın haberine göre Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın 2 Temmuz’da görülen duruşmasında mahkeme başkanıyla Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı.

"GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER"

Duruşma sırasında mahkeme başkanı olaya şu sözlerle tepki göstermişti: "Sicillerini istiyorum. Görevlerini yerine getirmediler. Beni burada bas bas bağırttılar. Anlaşıldı mı, tutanağınızı tutun. Polisler hakkında da tutanak tutacaksınız. Ben burada 10 defa emir vermek zorunda değilim. Herkes yerine otursun. Bağırarak iş yapmak zorunda değilim. Polisler de sorumlu, orada düzeni bozanlar da sorumlu. Neye çekiniyorsunuz siz? Emri ben vermişim, talimatı ben vermişim, niye yerine getirmiyorsunuz? Günahı, sevabı, hukuki bütün sorumluluğu bana ait. Niye yerine getirmiyorsunuz, neyden korkuyorsunuz? Ayıp, devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz? Yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz? Ne geçiyor elinize düzeni bozunca?"