Talisca yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi!
Fenerbahçe'nin Rangers ile oynadığı maçınilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Talisca, karşılaşmanın 19. dakikasında ceza sahası çizgisinin üzerinde Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda penaltı beklerken, maçın hakemi Eskas'ın Talisca'ya kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart göstermesi büyük şaşkınlık yarattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı beklerken, Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca'ya kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde yer alan yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası itirazlarından dolayı sarı kart gördü.