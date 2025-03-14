Talisca yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı beklerken, Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca'ya kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara büyük tepki gösterdi.