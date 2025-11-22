Tam 30 bin Avro... Öğrencilerin parasını hesabına geçirdi!

Samsun'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Şube Müdürü B.A.'nın, Erasmus projesi kapsamında gönderilmiş olan 30 bin avroyu (1.5 milyon TL) kendi hesabına dijital bankacılık yöntemiyle aktardığı iddia edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA ve İHA'daki habere göre başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, B.A.'yı gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

B.A., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.