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Damadın kurşunu kayınpederi öldürdü!

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açan A.Y.'nin (27) silahından çıkan mermiyle yaralanan kayınpederi Ali Altın (55),tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

DEHŞET YAŞANDI! Son dakika: Damadın kurşunu kayınpederi öldürdü! - Haberler
Damat düğünde havaya ateş açtı! Sonrası dehşet!
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DHA

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde, 25 Mart günü bir tanıdığının düğününe katılan A.Y. (27),iddiaya göre, gelin alma sırasında tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

KAYINPEDERİ BAŞINDAN VURULDU

DHA'da yer alan habere göre A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali Altın'ın (55) başına isabet etti. Ali Altın, yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAMAT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ali Altın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bir haftadır hastanede tedavisi süren Ali Altın, bugün yaşamını yitirdi. Ali Altın'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği ve toprağa verileceği belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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