Sağlıkçıya saldırı! Parmakları kopuyordu! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'da, geçtiğimiz 11 Mart'ta Saitbey Mahallesi'nde, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi 6 No´lu İstasyon'da görevli sağlık ekipleri, bir kişinin kendisine zarar verdiği ihbarı üzerine adrese gitti.

SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ekiplerin müdahale ettiği K.A.K. (17),Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin´e fiziki ve sözlü saldırıda bulunarak, genç kadının parmaklarını ısırdı. Yaralanan Keskin, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. K.A.K hakkında adli işlem başlatıldı.

"ELİMİ ISIRDI BİR SÜRE BIRAKMADI"

7 gün iş göremez raporu alan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin, yaşananları anlattı. Saldırıyı ucuz atlattığını söyleyen Keskin, "Kendine zarar veren bir şahıs anonsu sonunda olay yerine gittik. Komşuları ve polis oradaydı. Sedyeye aldığımız anda birden elimi ısırdı. Bir süre bırakmadı.

"AYNI AMBULANSLA TEDAVİYE GİTTİK"

Polis ve ekip arkadaşlarım yardımcı olmaya çalıştı ama olmadı. Sonra aynı ambulansla hastaneye gittik. Ben daha sonra kendi tedavimle ilgilendim.

"GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Gerekli cezayı almasını umut ediyorum. Şahıs psikolojik sorunları olan biri. Bunun önüne geçilmesi lazım

Ben ucuz atlattım, parmağımdan olabilirdim. Telafisi olmayacak ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.