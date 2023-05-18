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Haberler Gündem 3. Sayfa Tam dehşet! Cesetle selfie çekip paylaştı
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Zonguldak'ta yaşandı! Cesetle selfie çekip paylaştı

Zonguldak'ta tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Kentte bir kişi, kalp krizinden öldüğü belirlenen 53 yaşındaki Filiz K. ile selfie çekip paylaştı. Gözaltına alınan M.C.Y., kadının ölüm nedeni belirlendikten sonra serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde gece birlikte içki içtiği Filiz K.'nin sızdığını düşündüğünü söylediği öğrenildi

Tam dehşet! Cesetle selfie çekip paylaştı
DHA

Zonguldak'ta ilişki yaşadığı Filiz K.'nin (53) yatakta cansız bedeniyle selife yapıp, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan M.C.Y. (22), gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre yapılan otopside Filiz K.'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. İfadesinde gece birlikte içki içtiği Filiz K.´nin sızdığını düşündüğünü söyleyen M.C.Y. ise serbest bırakıldı.

Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Filiz Keskin'den haber alamayan yakınları, 14 Mayıs'ta durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, Filiz K.´nin yaşadığı adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, Filiz K.´nin yatakta cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunup soruşturma başlatılan Filiz K.'rin cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmada, Filiz K.´nin eve son saat 03.47'de ilişki yaşadığı M.C.Y. ile birlikte girdiğini tespit etti. M.C.Y. ve Filiz K.'nin apartmanın asansöründeki son görüntülere ulaşıldı. M.C.Y.'nin, Filiz K.'nin cansız bedeniyle selfie yapıp, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine M.C.Y. gözaltına alındı.

KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

M.C.Y. ifadesinde Filiz K. ile gece birlikte içki içtiklerini ve uyuduklarını söyledi. M.C.Y., Filiz K.´nin sızdığını düşündüğü için selfie yaptığını ve durumu garipsemeden evden ayrıldığını belirtti.

Filiz K.´nin yapılan otopsisinde kalp kriziyle öldüğü tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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