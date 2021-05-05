Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Tam kapanma ne zaman bitecek, son tarih ne? Koronavirüs tam kapanma kaç gün sürecek? İşte tarihler

Koronavirüs vaka artış hızının önüne geçmek adına ülke genelinde uygulanan tam kapanma kararlarının 6. gününde en çok merak edilenlerden biri de tam kapanma yasaklarının son tarihi oldu. 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma kararlarının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma kaç gün sürecek? Koronavirüs tam kapanma tarihleri

Tam kapanma ne zaman bitecek, son tarih ne? Koronavirüs tam kapanma kaç gün sürecek? İşte tarihler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu tam kapanma sürecine ilişkin detayları içeren İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayımlandı. Sokağa çıkma yasağından şehirler arası seyahat kısıtlamasına kadar her tedbir için detaylı bilgi içeren genelgeye göre tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma kaç gün sürecek? Koronavirüs tam kapanma tarihleri

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE TAM KAPANMA SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.
Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Tok karınla gel' sözüne tehdit ve hakaret! - Haberler
GÜNDEM'Tok karınla gel' sözüne tehdit ve hakaret!
Karantinadan çarşaflı kaçış faciayla bitti! - Haberler
GÜNDEMKarantinadan çarşaflı kaçış faciayla bitti!
Özbek komşularını dövüp, bıçakladılar
GÜNDEMÖzbek komşularını dövüp, bıçakladılar
SON DAKİKA: Erdinç'in akılalmaz ölümü! Savcı hapis cezası istedi
GÜNDEMErdinç'in akılalmaz ölümü!
DOLDU TAŞTI! Son dakika: Manavlardaki yoğunluğa polis müdahalesi
GÜNDEMManavlardaki yoğunluğa polis müdahalesi
Son dakika! CHP'li Erdoğdu için 250 bin liralık tazminat davası
GÜNDEMCHP'li Erdoğdu için tazminat davası
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 AÖL kayıt yenileme tarihi
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?
2021 ALES 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM ALES sonuç tarihi
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şehirler arası seyahat nasıl olacak? Tam kapanmada şehirler arası seyahatte kimler muaf?
GÜNDEMTam kapanmada şehirler arası seyahat nasıl olacak?
Son dakika: 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı! 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı!
GÜNDEM2020 KPSS DHBT sonuçları AÇIKLANDI!