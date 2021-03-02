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HaberlerGündemTAM KAPANMA! Son dakika: O kentte vatandaştan tam kapanma talebi!
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O kentte vatandaştan tam kapanma talebi!

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasını kapsayan Türkiye genelindeki illerin koronavirüs vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Yüz bin nüfusta 301.76 oranıyla 81 il arasında yine ilk sırada yer aldığı gözlenen Ordu'da vatandaşlar da kentte artan vaka sayıları nedeniyle tam kapanma talebinde bulundu

TAM KAPANMA! Son dakika: O kentte vatandaştan tam kapanma talebi!
DHA

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu iller sıralamasında Ordu, ilk sıradaki yerini korudu.

ARTIŞA RAĞMEN CADDELER YOĞUN

DHA'da yer alan habere göre vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Vaka artışları sonrasında güvenlik güçleri, yoğunluk yaşanan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapmaya devam ederken, vatandaşlar vaka sayılarındaki artışın tam kapanma ile önlenebileceğini ifade etti.

"TAM KAPANMA ŞARTI"

Kentte yaşayan Erdal Dokgöz, 20 gün tam kapanma uygulanması gerektiğini kaydetti. Dokgöz, "Son zamanlarda Ordu´daki kalabalık, dikkatsizlik, aile içerisinde buluşmalar nedeniyle koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Çok tehlikeli bir hastalık ama kimse dikkate almıyor. Kurallara uymak gerekir.

"BİR ARKA CADDEDEN GİDEBİLİRSİN"

Bu cadde, Ordu´nun en işlek caddesi. Sürekli bu caddeden gitmeye gerek yok. Bu cadde boşken işine gücüne gidebilirsin, ancak dolu görüldüğünde bir arka caddelerden gidilebilir. Yani kol kola, el ele gezmenin bir anlamı yok. Bu süreçte insanların birbirine mesafeli durması gerekiyor. Vatandaşlar tedbirsiz" dedi.

"20 GÜN KAPANMA ÇOK İYİ OLUR"

Tam kapamanın şart olduğunu belirten Dokgöz, "20 gün kapanması çok iyi olacak. Ben daha iyi olacağına eminim. Çünkü bütün Doğu Karadeniz Bölgesi üst seviyelerde. Bu bir salgın. Kimse bunu hastanelerin laboratuarından alıp da sokağa salınmadı. Bu bir yerlerden bulaştı" diye konuştu.

"EN AZ 15 GÜN KAPANMA OLMALI"

Yekta Tulum ise tedbirlere uyulmadığını ifade ederek, "Bütün her şeyi devletten beklemeyeceksiniz. Bizlerde de kabahat var. Tedbirlere uyulmuyor. Kabahattin yüzde 80´i bizde. Bana göre tam kapanma olmalı. En az 15 gün kapanma olsa kendimize geliriz" diye konuştu.

"ORDU İÇİN TAM KAPANMA ŞART"

Özlem Aksu da bilinçsiz bir şekilde insanların dışarı çıkmaları nedeniyle vakalarda artış yaşandığını ve tam kapanmanın şart olduğunu kaydetti. Aksu, "Ordu´daki vaka sayılarının artışı bence bilinçsiz bir şekilde insanların sürekli işi olsa da olmasa da dışarı çıkmaları. Bizim bu dönemde biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Başka iller gibi bizim de vaka sayılarında daha düşük olmamız gerekiyordu. Tam kapanma gerekli mi, tabi ki Ordu için 15 veya 20 gün tam kapanma gerekli. Biz bunu talep ediyoruz.

"ESNAF DA RAHAT NEFES ALIR"

Kapanma olursa en azından vaka sayılarımız daha da aşağı düşecek. Yani biz birinci sırada olmaktan çıkacağız. Vaka sayılarının düştüğü bir yerde de haliyle esnaf, insanlar biraz daha rahat olacak. Bunun minimum seviyeye düşme gibi bir şansı yok şu an itibariyle ama en azından daha kötüsünü yaşamayacağız, görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"MASKEYİ KOLUNA TAKIYOR"

Bir diğer vatandaş Necmettin Yılmaz ise, insanların maske takmamasından yakınarak, "Bizim yüzümüzden. Maskeyi ağızlarına değil, kollarına takıyorlar" ifadelerini kullandı.

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