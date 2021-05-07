Koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınıp kılınmayacağı merak konusu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, tam kapanmada camilerin durumuna ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. 7 Mayıs cuma günü cuma namazı için camiye gitmek isteyen vatandaşlar "Tam kapanmada camiler açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bugün (7 Mayıs) camilerde cuma namazı kılınacak mı?

7 MAYIS CUMA CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

Tam kapanma süreciyle ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte ortaya çıktı. Genelgeye göre vakit namazları camilerde kılınabilecek. İsteyenler yürüme mesafesindeki evlerine en yakın camiye gidip namazlarını cemaat halinde eda edebilecekler.

Bununla birlikte Cuma namazı da cemaat halinde kılınabilecek. Yine aynı şekilde yürüme mesafesindeki camilere gidilerek isteyenler Cuma namazlarını eda edebilecekler.