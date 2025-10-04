Tammy Abraham, bu sezon 8. golünü!
Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Galatasaray karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı. Deneyimli oyuncu ilk derbi golünü de sarı-kırmızılılara karşı kaydetti.
Giriş: 04.10.2025 - 22:47 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:47
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile oynadığı derbi müsabakasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların tek golü 12. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.
Abraham, Trendyol Süper Lig'de 3. golünü atarken, Avrupa kupalarında 5 golü bulunuyor.
Mücadeleye 11’de başlayan İngiliz, 83. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ