        Tammy Abraham suskunluğunu bozdu! - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham suskunluğunu bozdu!

        Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, suskunluğunu Kayserispor maçında bozdu.

        Giriş: 25.09.2025 - 14:32 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:32
        Tammy Abraham suskunluğunu bozdu!
        Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemedi.

        Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Ancak 27 yaşındaki santrfor, son beş karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

        Abraham, Kayseri'de 45+1'de takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 5 maç sonra fileleri bulan İngiliz yıldız büyük sevinç yaşadı.

        Abraham bu golle ligde ikinci, toplamda 11 maçta ise 7. Golünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
