Tammy Abraham suskunluğunu bozdu!
Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, suskunluğunu Kayserispor maçında bozdu.
Beşiktaş'ın Roma'dan transfer ettiği Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemedi.
Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Ancak 27 yaşındaki santrfor, son beş karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
Abraham, Kayseri'de 45+1'de takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 5 maç sonra fileleri bulan İngiliz yıldız büyük sevinç yaşadı.
Abraham bu golle ligde ikinci, toplamda 11 maçta ise 7. Golünü kaydetti.