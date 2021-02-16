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Tan Taşçı zirveye yerleşti

Pandemi nedeniyle ara verilen konserlerin yenileri beklenirken, "Söz-Müzik: Tan Taşçı" adlı serinin ilk kayıtları dijital ortama taşındı. Tan Taşçı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan albümü, çıktığı anda dijital platformlarda zirveye oturdu ve yerini kimseye bırakmadı

Tan Taşçı zirveye yerleşti - Magazin haberleri
Zirveye yerleşti
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HABERTURK.COM

Tan Taşçı kariyerinin 15. yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği "Söz&Müzik: Tan Taşçı" konser serisinin kayıtlarını Mart 2020'den itibaren YouTube kanalında yayınlamış, her şarkının videosu oldukça fazla ilgi görmüştü. Taşçı, şimdi de bu konserin kayıtlarını dijital platformlarda dinleyicisi ile paylaştı.

Uzun bir ön çalışma ile hazırlanılan "Söz Müzik : Tan Taşçı" konser serisinde sanatçı, profesyonel müzik kariyerinde kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkıların
yanı sıra Türk müzik piyasasında hatırı sayılır yorumcuların sesinden duyduğumuz ve imza attığı "Söyleme", "Eski Sevgili", "O'na Söyle", "Çanta", "5 Dakika", "Hata",
"Ağla Ağla", "Nasıl Seveceğim", "Benim Gibi Olmayacak" gibi hitlerini yepyeni versiyonları ile bu konser serisinde sahneye taşımıştı.

Pandemi nedeniyle ara verilen konserlerin yenileri beklenirken, serinin ilk kayıtları dijital ortama taşınarak, hem görsel hem audio olarak tüm servis sağlayıcılar aracılığıyla 12 Şubat 2021 cuma günü müzikseverler ile paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan albüm, çıktığı anda Apple Music platformunda albümler kategorisinde zirveye oturdu ve yerini kimseye bırakmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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