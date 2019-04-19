Tan Taşçı'nın 2016 yılında piyasaya çıkan "Sevmek Yemiyor Bazen" albümünde yer alan "Hata" oldukça ses getirirken, Tan Taşçı konserlerinin de vazgeçilmez şarkılarından biri oldu. Yıllardır bir ağızdan söylenen, söz ve bestesi Tan Taşçı'ya ait olan "Hata" nın 2019 versiyonunun düzenlemesini Okan Akı yaptı. Ünlü sanatçı Tan Taşçı, kendi şirketinden yayımladığı şarkılarının video kliplerinde yönetmen koltuğuna da oturuyor.



Sanat yönetmenliğini Onur Özışık'ın, görüntü yönetmenliğini Can Sağcan'ın yaptığı "Hata V.2.0"nin video klibi için 18 kişilik bir ekip 14 saat çalıştı. Video klipte Tan Taşçı'ya, kendi performans sahnelerinin yanı sıra dansçı Melek Tuncer eşlik etti.





Tan Taşçı, yeni projesinin müjdesini ilk önce sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu ve hikayesini anlattı. Taşçı, şu ifadeleri kullandı:Hepinizle birlikte söylediğimiz şarkılarımın yapım aşamasında hayalini kurduğumuz, bugüne kadar hiç duymadığınız farklı versiyonlarını bir araya getirdiğimiz YouTube'a özel albümüm "Ay'ın Karanlık Yüzü"nün ilk videosu "Hata V.2.0" yayında. "Sevmek Yetmiyor Bazen"in hazırlık sürecinde sevgili Okan Akı'nın aklına gelen alternatif bir versiyondu, paylaşmak bugüneymiş...