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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te tandırdan sızan karbonmonoksit 88 yaşındaki kadını öldürdü!

        Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

        Gaziantep'te odun tandırından sızan karbonmonoksit faciaya yol açtı. Olayda 88 yaşındaki Ayşe Doğan yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:47
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        Tandırdan sızan karbonmonoksit öldürdü!
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        Gaziantep'te odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe Doğan (88), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi.

        TARLADAN DÖNEN OĞLU VE GELİNİ BULDU

        Oğlu ve gelini ile aynı evde yaşayan Ayşe Doğan, ısınmak için yaktığı odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde hareketsiz yatan Doğan'ı, tarladan dönen oğlu ve gelini buldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

        Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğan, burada kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

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