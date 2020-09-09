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TANER OLGUN KİMDİR?

18 Ağustos 1976 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Arap Köyü'nde dünyaya gelen Taner Olgun, 1994 yılında ilk kaseti olan ‘Gelin Eyledim'i piyasaya sürdü. Başta İç Anadolu olmak üzere tüm Türkiye'de hatta yurt dışında çok sayıda albüm satan Taner Olgun, daha sonra ‘Sen olsan ağlaman mı’, ‘Gel gel’, ‘Yar ağladı ben ağladım’, ‘Hasret çektiren utansın’, ‘Olma sakın’, ‘Gidelim mi kara gözlüm ne dersin’ gibi birçok türkü seslendirdi.

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