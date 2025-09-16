Tankerle çarpıştı, devrildi!
Aydın'da facia ucuz atlatıldı. Kentte bir tanker ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs şoförü ile aynı araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde tanker ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Aydın-Muğla kara yolunda ilerleyen Ç.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, A.Ç. idaresindeki tankerle çarpıştı.
Yolcu minibüsü ve tanker yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza bölgesine sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs şoförü ile aynı araçtaki 2 kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.