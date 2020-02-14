Tansiyon nasıl yükseltilir?

Tansiyonun 90/60 mmHg kriterleri altında olması düşük tansiyon var demektir. Bu durum kan basınç seviyesinin düşük olmasına bağlıdır. Düşük kan basıncı oluşması halinde bu; böbreklere, damarlara, akciğer ve beyine zarar verebilmektedir. En büyük zararı böbreklere olmasından dolayı tansiyonu dengelemek için düşük tansiyon görülen kişilere ilaçlar verilmektedir. Fakat ilaçların yanı sıra bitkisel olarak da tansiyonu yükseltmek mümkün olmaktadır.

Düşük tansiyonun meydana gelmesindeki nedenler;

Gebelik hali,

Aşırı su kaybı,

İshal,

Yüksek kan basıncını sağlayan ilaçların kullanımı,

Oluşan bazı enfeksiyonlar,

Tansiyon düştüğünden ise çoğu zaman fark edilmemektedir. Eğer kan basıncı aniden düşerse görülen belirtiler; baş dönmesi, yorgunluk, gözlerde kararma, mide bulantısı, ayakta zor durma, iştah kaybı ve baygınlık olabilmektedir.

Bazı besinleri tüketerek tansiyonunuzu normal bir seviyeye getirebilirsiniz.

Tüketmeniz gereken besinler;

Fesleğen ve bal tüketimi; düşen tansiyonun normal seviyeye gelerek dengelenmesini sağlamaktadır. Fesleğeni kaynatıp, suyunu süzerek bal ile karıştırıp içebilirsiniz. Bal fesleğenin acılığını aldığı için doğal tatlandırıcı olarak tercih edilmektedir. Günde bir bardak tüketmeniz büyük fayda sağlayacaktır.

Bol su tüketimi; vücuttan ter yoluyla atılan suyun geri kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Bu durumda su kaybı sonucu yaşadığınız tansiyon düşüklüğünü dengelemeye yardımcı olmaktadır.

Kuru üzüm tüketimi; kan basıncının seviyesini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Hem kuru üzümleri su içinde bekletip bir gün sonra suyunu içebilir hem de tane olarak tüketebilirsiniz.

Tuz tüketimini yükseltmek; düşük tansiyonlu kişilere en başta önerilen şeylerden biri de tuz tüketiminin artırılmasıdır.

Badem tüketmek; aç karnına 5-6 adet badem tüketmek, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Bunların dışında yatarken başın yüksek şekilde durması; kan basıncının normale dönmesini ve kalbin yorulmasını engellemektedir. Ayrıca ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Ani kalkışlar, eğilmeler tansiyonun düşmesine neden olabilmektedir.