Tansiyonu Ne Düşürür? Yüksek Tansiyonu Düşüren Şeyler Neler?

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Tansiyonu Ne Düşürür?

Tıp dilinde yüksek tansiyon olarak adlandırılan hipertansiyon, günümüzde gencinden yaşlısına birçok bireyin en önemli sorunlarından biridir. Damarlardaki basıncın artmasıyla birlikte baş gösteren yüksek tansiyon, yaşam kalitesine ciddi anlamda sekte vurur. Tansiyonu düşürmek için birden fazla metot önerilmektedir.

Tansiyon yüksekliği baş gösterdiğinde başınızı soğuk su ile yıkayın.

Limonlu su karışımı da tansiyonunuzun düşmesine yardımcı olacaktır.

Nar suyu tüketmek de tansiyonu düşürme konusunda olumlu etkiler yaratacaktır.

Sarımsak ve kekik tüketimi de tansiyonu düşürmektedir.

Yoğurt ya da tuzsuz ayran tüketimi de tansiyon üzerinde olumlu etkiler sağlayacaktır.

Sigara içmek ani bir kan basıncına sebep olacağından tansiyonunuz yükseldiğinde sigaradan uzak durunuz.

Greyfurt tüketimi de tansiyonunuzu düşürmenizi sağlayacaktır.

Tansiyonu Düşüren Şeyler

Tansiyonunuzun stabil bir şekilde belirli aralıklar da kalmasını isterseniz öncellikle hayatınızı bir düzene oturtmanız gerekiyor. Özellikle spor tarzı fiziksel aktivitelere ağırlık vermelisiniz. Rafine ve hazır gıdalardan kaçınarak Akdeniz mutfağına yönelmelisiniz. Daha sağlıklı yiyecekler tüketerek kan basıncınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Diyetinize potasyum yönünden zengin yiyecekler ekleyin. Alkol ve sigaradan kesinlikle uzan durun. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fasulye, muz, süt, yoğurt tarzı ürünler yüksek tansiyonun düşmanıdır. Bunun dışında medikal müdahaleyle de tansiyon düşürücü haplarda kullanabiliriz. Bu ilaçlardan bazıları:

Beta blokerler

Diüretikler

ACE inhibitörleri

Anjiyotensin II reseptör blokerleri

Kalsiyum kanal blokerleri

Alfa-2 agonistleri

Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir?

Kan basıncı değerinin 140/90 mmHg'nin üzerine çıkması yüksek tansiyonun göstergesidir. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı yüksek tansiyonun artmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle 50 yaşından sonra yüksek tansiyon ölçümü daha bir önem kazanır. 65 yaşından sonra ise yüksek tansiyon yaygın bir şekilde baş göstermeye başlar.

Yani belirli bir yaş aralığından sonra gerek yeme içmemize gerekse hayat tarzımıza daha bir dikkat etmemiz gerekir. Yüksek tansiyon baş gösterdiğinde kişi de halsizlik, baş ağrısı, terleme, kulaklarda çınlama, sık idrara çıkma, bulanık görme, burun kanaması ve düzensiz kalp atışı semptomları görülebilir.

Yüksek tansiyonun önüne geçmek için eğer tansiyonumuz kontrol edilemeyecek boyutta ve düzenli olarak yükseliyorsa bunun için tıbbi bir destek almamız gerekiyor. Tuz alımının kısıtlanması, şekerli besin alımını azaltmak ve dengeli beslenmek de yüksek tansiyona iyi gelmektedir.

Küçük Tansiyonu Ne Düşürür?

Küçük tansiyon; kalp kasılması sonrası dinlenme anında kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Tıp dilinde diyastolik olarak da adlandırılan Küçük tansiyonun 90 mm Hg’nin üzerine çıktığında yüksek tansiyondan söz edebiliriz. Küçük tansiyonun yüksek çıkmasının başlıca nedenleri:

Kılcal damarların darlığı

Endokrin problemi

Böbrek ile ilgili problemler

Uyku apnesi sendromu

Aşırı alkol tüketimi

Doğum kontrol hapları

Kortikosteroidler

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar

Küçük tansiyonun düşmesine yardımcı olan yaşam tarzı değişiklikleri:

Fazla kilolardan kurtulmak

Rutin bir egzersiz programı

Sağlıklı beslenme

Düzenli gece uykusu

Stresten kaçınmak

Alkol ve sigara kullanımını sınırlamak ya da bırakmak

Küçük tansiyonun düşmesine yardımcı olan besinler:

Yeşil sebzeler

Meyveler

Yoğurt ve ayran

Yağlı balıklar

Tuzsuz tohumlar

Yulaf ezmesi

Sarımsak

Limon ve nar suyu

Yüksek Tansiyonu Düşürmek İçin Ne Yapılır?

5 dakikalık bir istirahat halinden sonra tansiyonu ölçmek en doğru sonucu vereceğinden dolayı kendinize 5 dakikalık bir dinlenme süresi tanıdıktan sonra tansiyonuz ölçmelisiniz. Şayet tansiyon ölçüm cihazınızda rakamlar 140/90 mmHg'nin üzerindeyse öncelikle paniklememelisiniz. Klasik yöntemlerden limon suyu çoğu zaman tansiyon hastaları için kurtarıcı olmaktadır. Evinde limon bulunmayanlar tuzsuz ayran da tüketebilirler. Nar, greyfurt suyu da tansiyonuz düşürüme konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Özellikle ani hareketler yapmamaya özen göstermelisiniz. Tüm bunlara rağmen tansiyonunuz herhangi bir düşüş göstermiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

Tansiyon Nasıl Düşer?

Tansiyon yüksekliği çeşitli belirtilerle kendini gösterdiğinden dolayı kişi tansiyonunun yükseldiğini rahatlıkla anlamaktadır. Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle tansiyonunuzun normal değerlere düşmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntemlere rağmen tansiyonunuz düşmüyorsa acil servise başvurmanız gerekmektedir.

Tansiyon Yükselince Ne Yapmak Gerekir?

Tansiyonunuzun yükseldiği andan itibaren ayakta durmakta zorluk çekebilirsiniz. Öncelikle uzanmalı ve istirahat etmeniz gerekir. Hastaya tansiyon ilaçları verilmeli ve bilekleri ovulmalıdır. Ayaklar sarkıtılacak şekilde yatırılmalıdır. Hastayı uyutmamalı tansiyonunun normal değerlerine dönmesi beklenmelidir.

Yüksek Tansiyonu İlaçsız Düşürmek

Evde hazırlayacağınız bitki ve besin takviyeleriyle yüksek tansiyonunuzu ilaçsız olarak düşürebilirsiniz. Bir bardak suyun içine limon sıkarak tüketmek tansiyon yüksekliğine oldukça iyi gelmektedir. Ayrıca yoğurt ve tuzsuz ayranda tansiyonunuzu düşürebilmektedir. Portakal ve narenciyelerin yanı sıra sarımsak da tansiyon düşürme üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Doğal Tansiyon Düşürücü

Doğal tansiyon düşürme işlevi gören bitkiler ve besinler ile sizde tansiyonunuzun artmaya başladığı durumlarda düşürebilirsiniz. Tansiyona iyi gelen bitkiler:

Keklik otu, Lavanta, Kedi otu, Pancar, Karahindiba, Sarımsak, Çarkıfelek çiçeği, Limon, Nar, Brokoli, Patates, Nane, Ispanak, Domates, Maydanoz ’dur.

Tansiyona iyi gelen bitki çayları:

Atkuyruğu çayı, karahindiba çayı, lavanta çayı, kereviz Çayı ve kekik çayıdır.