Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomi, siyasi ve gündeme dair konuların ele alındığı son Kabine Toplantısı 4 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Genel olarak iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamıyor. Peki, "Nisan 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...