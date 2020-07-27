ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Tarih Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Tarih Öğretmenliği 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020
Aşağıdaki tabloda Tarih Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Tarih Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
(4)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|20.917
27.100
36.468
15.700
|391,62171
372.87507
401,47506
425,03738
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
(4)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|24.935
27.600
41.196
21.100
|386,91768
372.44239
396,84965
415,63586
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
(4)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|33.713
41.300
58.911
23.200
|378,53798
360.78714
381,74308
412,34748
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
(4)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|52.317
75.500
80.029
35.600
|365,40222
341.68732
366,69376
396,73237
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
(4)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|77.399
104.000
102.685
49.400
|352,30816
330.25004
352,93984
383,20398
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
(4)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|84.092
106.000
103.235
62.100
|349,38528
329.69286
352,64046
372,79124
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
(4)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|99.050
134.000
116.610
74.800
|343,35642
320.50948
345,42639
363,80705
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