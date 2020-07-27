ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Tarih Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Tarih Öğretmenliği 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Tarih Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Tarih Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI