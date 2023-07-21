Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Voleybol Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Ebrar Karakurt - Voleybol Haberleri

        Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Ebrar Karakurt

        Milletler Ligi'nde şampiyon olup ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında da 1 numaraya yükselerek destan yazdı. 15 maçlık lig süresince ay-yıldızlı formanın başarısı için ter döken 14 milli voleybolcu, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte büyük zaferin mimarları; Filenin Sultanları'nın hikayesi... Hırs, azim, mücadele, kalite: Ebrar Karakurt

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 21.07.2023 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        ABONE OL
        ABONE OL

        17 Ocak 2000'de Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank altyapısında başladı. Genç yaşta sergilediği başarılı performansla 2018 yılında VakfBank A takımına yükseldi.

        Hırsı, yüksek enerjisi, agresifliği ve güçlü smaçlarıyla her maçta farkını ortaya koyan Ebrar, kısa sürede A Milli Takım'ın da vazgeçilmez ismi haline geldi.

        REKLAM

        Türk kadın voleybolunun son yıllardaki en popüler ismi haline gelen 23 yaşındaki yıldız, 2019-2021 yılları arasında THY'de forma giydikten sonra 2021 yılında İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu. İtalya'da ülkemizi 2 sezon başarıyla temsil eden Ebrar, önümüzdeki sezon için Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaştı.

        13 NİSAN 2023: ITUMA TRAJEDİSİ

        Ebrar Karakurt, 13 Nisan 2023 tariihinde ise hayatının en zor anlarından birini yaşadı... Ebrar'ın Igor Gorgonzola Novara'daki takım arkadaşı Julia Ituma, Eczacıbaşı ile oynadıkları maçın ardından İstanbul'da konakladıkları otelin penceresinden atlayarak intihar etti.

        Ituma'nın ölümü voleybol camiasını yasa boğarken, Ebrar Karakurt da takım arkadaşının ölümüyle sarsıldı. Arkadaşına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda eden Ebrar, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu