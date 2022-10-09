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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Beylerbeyi Hamamı 48 milyona satışa çıkarılıyor!

İkinci derecede tarihi eser, 244 yıllık geçmişiyle satışa çıkıyor! Beylerbeyi Hamamı’na 19 hissedar 48 milyon lira istedi. İşte Tarihi hamamın geçmişi ve satışıyla ilgili detaylar…

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  • Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarılıyor! 244 yıllık tarihi eser 48 milyona satışta!

    İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan 244 yıllık tarihiyle Beylerbeyi Hamamı ikinci derecede bir tarihi eser. Hamam Osmanlı örneklerinden birisi. 1778 yılında I. Abdülhamid Han tarafından Rabia Sultan’a yapılan hamamın mimarı Mehmet Tahir Ağa’dır.
  • Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarılıyor! 244 yıllık tarihi eser 48 milyona satışta!

    MÜZZEYEN SENAR, SEYFİ DURSUNOĞLU GİBİ SANATÇILAR ZİYARET ETMİŞ

    Hamamın içinde ve dışındaki mimari hala özgünlüğünü koruyor. Beylerbeyi Hamamının konumu ise Beylerbeyi Camii ve Yalıboyu Caddesi’nin üzerinde yer alıyor.  

    Hamam içerisinde 4 yıkanma, 14 giyinme odası ve 698 metrekare net alan vardır. Restorasyon projesi 6 No’lu Koruma Kurulu tarafından ikinci derece tarihi eser olarak görülen Hamama, bir dönemler Müzzeyen Senar, Seyfi Dursunoğlu gibi usta sanatçılar gelmiştir.
  • Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarılıyor! 244 yıllık tarihi eser 48 milyona satışta!

    ESKİ HAMAM KÜLTÜRÜ KALMADI

    Tarihi hamamın 19 hisse sahibinden olan Yüksek Bal, satış süreci ile ilgili açıklama yaptı “Hamam dedem tarafından 1964 yılında alınmış. O zaman 3 yaşındaydım. O günden bugüne önce dedem, sonra babam ve amcam tarafından 2012 yılına kadar çalıştırıldı. 5-6 yıl da ben idare ettim ama, daha sonra hamamlar iş yapmaz oldu ve burayı kapattık. 1993 yılına kadar buraya pazar da dahil günlük 150 kişi geliyordu. Son zamanlarda günde 5-10 kişiye düştü” dedi.
  • Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarılıyor! 244 yıllık tarihi eser 48 milyona satışta!

    Bal ayrıca hamamdaki anılarından da bahsetti "Bütün ünlüler, Fecri Ebcioğlu, Müzeyyen Senar buraya geliyordu. Senar köpeğiyle geldiği için bayağı problem, kavga oluyordu. Diğer müşteriler köpeğini kabul etmiyordu. Benim köpeğim sizden daha temiz diyordu. Böyle şeylerin yaşandığı günler oldu. En son buraya Huysuz Virjin geliyordu" dedi.
  • Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarılıyor! 244 yıllık tarihi eser 48 milyona satışta!

    CAMLARI FRANSA'DAN GELMİŞ

    Türkiye’de hamam kültürünün artık kalmadığını söyledi “Biz 70'li yıllarda haftada 1-2 defa hamama giriyorduk. Son yıllarda biz bile kullanmadık çünkü, evimizde banyo var, her şey var. O da zaten hamamların sonunu getirdi. Hamam kültürü bitti. Çalıştıracak eleman da kalmadı. Keseci, tellak diyoruz, artık onları da kimse yapmak istemiyor.
  • Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarılıyor! 244 yıllık tarihi eser 48 milyona satışta!

    Bütün her şey neredeyse orijinal. Camlar Fransa'dan gelmiş. Renkli camlar, ahşap kısım, mermerler orijinal. Sadece duvardaki fayanslar değişti. Hamam çelik konstrüksiyondur. Hiçbir zaman çökmez, yıkılmaz" diye konuştu.

    Tarihi beylerbeyi hamamı 48 milyon liradan satışa sunuldu.

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