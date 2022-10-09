ESKİ HAMAM KÜLTÜRÜ KALMADI

Tarihi hamamın 19 hisse sahibinden olan Yüksek Bal, satış süreci ile ilgili açıklama yaptı “Hamam dedem tarafından 1964 yılında alınmış. O zaman 3 yaşındaydım. O günden bugüne önce dedem, sonra babam ve amcam tarafından 2012 yılına kadar çalıştırıldı. 5-6 yıl da ben idare ettim ama, daha sonra hamamlar iş yapmaz oldu ve burayı kapattık. 1993 yılına kadar buraya pazar da dahil günlük 150 kişi geliyordu. Son zamanlarda günde 5-10 kişiye düştü” dedi.