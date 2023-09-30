Tarihi çınar ağacı ihtişamıyla 860 yıldır ayakta duruyor

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Kankal, ağacın yaşının 2013'te yapılan çalışmalarla ortaya çıktığını aktararak, "Darıca çınar ağaçlarıyla özdeşleşmiş bir ilçemiz. Bu çınar ağacı ise 850 yıllık yaşıyla Osmanlı dönemlerine şahit olmuş ağaç olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

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Ağacın yapısından bahseden Kankal, "Ağaç buradaki diğer ağaçlara göre görkemiyle ve heybetiyle dikkati çekiyor. İnsanların da burada dinlenirken ağacın görkeminden etkilendiğini görüyoruz.