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Haberler Dünya TARİHİ KEŞİF! ABD'de çığır açıcı deney: Nükleer füzyon enerjisi keşfi!
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ABD'de çığır açıcı deney: Nükleer füzyon enerjisi keşfi!

ABD'li bilim insanları, önümüzdeki on yıllarda 'temiz ve sonsuz' elektrik üretimine geçebilecek ve iklim değişikliğini dizginleme mücadelesine yardımcı olabilecek nükleer füzyon enerjisinde çığır açıcı bir ilerlemeyi duyurdu. Bilim insanları, nükleer füzyon deneyinde ilk kez reaksiyonu ateşlemek için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretti.

TARİHİ KEŞİF! ABD'de çığır açıcı deney: Nükleer füzyon enerjisi keşfi!
HABERTURK.COM

ABD Enerji Bakanlığı, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarının lazer kullanarak yaptıkları bir nükleer füzyon deneyinde ilk kez bir reaksiyonu ateşlemek için kullanılan enerjiden daha fazla enerji ürettiklerini, yani 'net enerji kazancı' elde edildiğini açıkladı.

Lawrence Livermore'un yöneticisi Kimberly Budil bu gelişmenin, bilim ve teknoloji engellerinin ortadan kalkmasının muhtemelen 50 veya 60 yıl uzakta değil, daha erken olduğu anlamına geldiğini söyledi. Budil, "Ortak çaba ve yatırımla, temel teknolojiler üzerine birkaç on yıllık araştırma bizi bir enerji santrali inşa edecek konuma getirebilir" dedi.

Bilim insanları yaklaşık bir asırdır füzyonun güneşe güç verdiğini biliyor ve onlarca yıldır füzyon enerjisi geliştirmeye çalışıyorlar. Füzyon enerjisi, diğer mevcut kaynaklara göre çok daha yüksek enerji açığa çıkardığı ve radyasyon üretmediği için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülüyor.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Arati Prabhakar, deneyin "azimle neler başarılabileceğinin muazzam bir örneğini" temsil ettiğini söyledi.

Nükleer alanında uzman bilim insanları, başarının büyük bir basamak olacağını; ancak füzyonun ticari olarak uygun hale gelmesinden önce yapılması gereken çok daha fazla iş olduğunu söyledi.

Cambridge Üniversitesi'nden nükleer enerji uzmanı Tony Roulstone, "Bu sonucun bilimin bir başarısı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de yararlı, bol ve temiz enerji sağlamaktan çok uzaktayız" dedi.

Nükleer füzyon bilimi, iki atomu inanılmaz yüksek hızlarda parçalamaya ve bu reaksiyondan elde edilen enerjiyi, havaya karbon salmadan veya çevreye radyoaktif atık atmadan güç sağlayabilen elektriğe dönüştürmeye dayanıyor.

Fotoğraf: AP

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