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Washington Post'un aktardığı habere göre, ABD Enerji Bakanlığı, bilim insanlarının ilk kez net enerji kazanımı yaratan bir füzyon reaksiyonu üretebildiklerini duyurmayı planlıyor.

Füzyon araştırmasının amacı, nükleer reaksiyonda güneşin yarattığı enerjiyi kopyalamak. Bu, bilim insanlarının 1950'lerden beri peşinde koştuğu karbonsuz enerjinin "kutsal kâsesi" olarak biliniyor.

Dünya çapında füzyon yarışına, karbon ayak izini azaltmak, radyoaktif atık ve güneş enerjisini kullanmak için gerekenden daha az kaynak kullanmak için büyük miktarda kamu ve özel fonlar aktarıldı. Bunun, küresel iklim krizine katkısının yanında, dünyanın yoksul bölgelerine ucuz elektrik getirilmesine yardımcı olabileceği de düşünülüyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın muhtemel duyurusu ilk olarak Financial Times tarafından bildirildi. Resmi duyurunun önüne geçmemek için araştırmaya katılan iki isim, isminin açıklanmaması bilgileri doğruladı.

Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un, duyuruyu Salı günü "büyük bilimsel atılımın" açılışı olarak lanse edilen bir basın toplantısında yapması bekleniyor.

Nükleer füzyon bilimi, iki atomu inanılmaz yüksek hızlarda parçalamaya ve bu reaksiyondan elde edilen enerjiyi, havaya karbon salmadan veya çevreye radyoaktif atık atmadan güç sağlayabilen

elektriğe dönüştürmeye dayanır.

Bilim insanları uzun yıllardır füzyon reaksiyonları üzerinde çalışmalarını yürütüyordu, ancak şimdiye kadar tükettiğinden daha fazla enerji üreten bir reaksiyon yaratmayı başaramadılar.

Diğer yandan, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi de iklim ve enerji gündemiyle füzyon enerjisi araştırmalarına öncelik veriyor.

*Haberin görseli Lawrence Livermore National Laboratory tarafından servis edilmiştir.