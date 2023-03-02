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Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı

Yaklaşık 500 yıllık geçmişi bulunan Tarihi Maraş Çarşısı'nda 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından esnaf yeniden iş yerlerini açıyor. Taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen çarşı, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşuyor

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  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

    Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan Tarihi Maraş Çarşısı'nda, depremlerin ardından hayat normale dönmeye başladı.
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

    Çarşı esnaflarından Necmettin Çınarlıdere, esnafın depremin ardından yavaş yavaş çarşıya dönmeye başladığını söyledi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

    Tarihi Maraş Çarşısı'nın kent genelinde ticaretin döndüğü yer olduğuna işaret eden Çınarlıdere, "Maraş'ın geneli buradan alışveriş yapardı. Şimdi alışverişten çok insanların üzerindeki psikoloji dağılsın diye dükkana geliyoruz. Kapalı çarşı dimdik ayakta, yeniden eski haline gelmesi için buradayız. Ufak tefek alışveriş olmaya da başladı" dedi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

    Çarşıda baharat dükkanı bulunan Hakan Akçakale (sağda) de geçirdikleri depremin bu zamana kadar gördükleri en büyük felaket olduğunu dile getirdi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

    Kent sakinlerine moral olması için dükkanlarını açtıklarını anlatan Akçakale, "Herkes birbirine bakarak güven kazanıyor. İlk günlere göre şu an daha iyiyiz. Kahramanmaraş zamanla toparlanacaktır. Allah güç kuvvet verdikten sonra bunun da üstesinden geliriz" diye konuştu.
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

    Çarşıda bıçak satan Mehmet Kuz (solda) ise çok zorlu bir süreçten geçtiklerine dikkati çekti.
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

    Mehmet Kuz, "Depreme evde 4 çocuğumla yakalandım. Ben 3 çocuğumun üzerine kapandım, diğerini de eşim aldı. Allah kimseye yaşatmasın. Bugün buraya para kazanmak için değil, sadece o psikolojiden uzaklaşmak için geldik. Vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istiyoruz. Çok şükür bizim iş yerimizde zarar yok ama diğer esnaf arkadaşlarımızın zararı çok büyük, onlara da geçmiş olsun diyoruz."
  • Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

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