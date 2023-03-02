Tarihi Maraş Çarşısı esnafı kepenk açmaya başladı

Mehmet Kuz, "Depreme evde 4 çocuğumla yakalandım. Ben 3 çocuğumun üzerine kapandım, diğerini de eşim aldı. Allah kimseye yaşatmasın. Bugün buraya para kazanmak için değil, sadece o psikolojiden uzaklaşmak için geldik. Vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istiyoruz. Çok şükür bizim iş yerimizde zarar yok ama diğer esnaf arkadaşlarımızın zararı çok büyük, onlara da geçmiş olsun diyoruz."