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Tarihi MİT yerleşkesine adliye yapılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Yenimahalle'deki tarihi binası Adalet Bakanlığı'na tahsis edilerek, Ankara'nın tüm mahkemeleri tek çatı altında toplanacak. MİT ise yeni binasına geçecek

25.11.2018 - 15:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ( MİT) yeni yerleşkesi tamamlanmak üzere… Peki Ankara Yenimahelle’deki tarihi yerleşkenin akıbeti ne olacak. Habertürk, bu sorunun yanıtına ulaştı. Tarihi yerleşke Adalet Bakanlığı’na tahsis ediliyor. Ankara’nın tüm mahkemelerini tek çatı altında toplayacak yeni adliye bu alanda yükselecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis'te ilk derece adli ve idari yargı mahkemelerini tek çatı altında toplayacak yeni hizmet binası çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Proje çalışmalarına başlandığını da ifade etti. Bakan Gül yeni adliyenin nereye yapılacağını açıklamadı. Ama HABERTÜRK, o adresi buldu.

MİT YERLEŞKESİ ADALET BAKANLIĞI’NA TAHSİS EDİLECEK
Yeni adliye binası MİT’in 1970 yılından beri hizmet verdiği Yenimahalle Yerleşkesine yapılacak. MİT Başkanlığı da yakında Etimesgut Bağlıca'da yapımı tamamlanmak üzere olan yeni karargahına taşınacak. Ve Yenimahalle’deki tarihi yerleşke Adalet Bakanlığı’na tahsis edilecek. Bakanlığın şimdiden proje çalışmalarına başladığı öğrenildi.

ADLİYE ÇOK SAYIDA BİNAYA BÖLÜNMÜŞTÜ
Yeni adliye yerleşkesi için arayışlar sürüyordu. 1989 yılında açılan ve Sıhhıye’de bulunan Ankara Adliyesi yetersiz kalınca mahkemeler bir bir farklı binalara taşındı. Ankara adliyesi mahkemeleri 8 ayrı binada hizmet veriyor. Savcılık ve ceza mahkemeleri Sıhhıye merkez binada, hukuk mahkemeleri Ulus Dışkapı'da, iş ve ticaret mahkemeleri de Çukurambar'da bunuluyor...

MAHKEMELER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK
Bu durum binalar arasında gidip gelmek zorunda kalan avukatlar ve vatandaşların şikayetine konu oluyordu. Bu sorunu çözmek için Adalet Bakanlığı uzun süredir çalışma yürütüyordu. Ancak merkezde ve metro gibi ulaşım akslarına yakın bir arazi uzun süre bulanamamıştı.. Sonunda yeni adliyenin yapılacağı adres belli oldu. Ankara'nın çeşitli adreslerinde faaliyet gösteren adliye binaları yeni projeyle Yenimahalle'de tek çatı altında toplanacak.

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